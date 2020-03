Entente conclue pour la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant

Daniel Nadeau. Photo : Courtoisie.

C’est dans un climat harmonieux que se sont déroulées les trois rencontres de négociations pour le renouvellement de la convention collective des journaliers et des préposés à la station d’épuration de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant. Ceux-ci sont membres du syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), depuis le 29 avril 1992.

Les termes de leur nouveau contrat de travail ont été adoptés à l’unanimité lors de l’assemblée de ratification qui s’est déroulée le 6 février dernier. Il couvrira la période du 6 février 2020 au 31 décembre 2024.

En plus de maintenir les acquis des syndiqué(e) s, la nouvelle convention collective prévoit notamment un rattrapage salarial de 14 % la première année et de 3 % pour les trois années suivantes. Parmi les autres gains, mentionnons notamment l’instauration de la contribution de l’employeur au Fonds de solidarité de la FTQ égale à celle du salarié jusqu’à concurrence de 2 %. De plus, la prime pour l’achat de bottes de sécurité passe de 150 $ à 180 $.

« Nous sommes très heureux du résultat de cette ronde de négociation. La nouvelle convention collective des syndiqué(e) s de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant tient compte non seulement des intérêts exprimés par les deux parties tout au long des négociations, en plus de respecter la capacité de payer des contribuables », déclare Daniel Nadeau, directeur pour l’Est du Québec aux TUAC 501.