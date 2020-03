Everest : suspension des activités

Crédit photo : Annie Gagnon Photographie.

La Ligue de Hockey Junior AAA du Québec a comme priorité la santé et la sécurité de ses équipes, de ses joueurs, de ses personnels hockey, ainsi que de ses partisans, bénévoles, et tous les gens qui sont reliés de près ou de loin à ses activités.

Le Commissaire de la LHJAAAQ, Kevin Figsby, a consulté et regardé les actions à prendre, pour protéger ces derniers contre la pandémie du Coronavirus — Covid 19, qui frappe le monde entier, et a décidé de suivre les conseils des gouvernements fédéral et provincial et du milieu de la santé local. Ainsi, la LHJAAAQ annonce la suspension de ses activités jusqu’à nouvel ordre.

Sachez que l’organisation de l’Everest Côte-du-Sud tient à la santé et à la sécurité de ses joueurs et de tous les membres de son organisation.