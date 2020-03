Fermeture des modules de jeux à La Pocatière

Photo : Maxime Paradis.

En raison de la pandémie du COVID-19, la Ville de La Pocatière souhaite aviser la population que les heures de travail des employés qui sont présents à l’hôtel de ville ont été modifiées.

Jusqu’à nouvel ordre, le personnel municipal sera en poste selon l’horaire estival, ce qui veut dire du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 15 à 12 h 30. Ces modifications permettront de nettoyer de façon efficace tous les espaces de travail le vendredi après-midi. Comme mentionné lundi, la Ville a décidé de reporter les dates des deux prochains paiements de taxes foncières, de ce fait, le versement prévu le 20 avril est reporté au 19 octobre et le versement prévu pour le 4 juin est reporté au 2 décembre. Cependant, pour les gens qui ont fait des chèques postdatés ou des paiements préautorisés, et qui désirent procéder aux paiements aux dates prévues, nous vous invitons à communiquer avec Mme Isabelle Lemieux, trésorière, au 418 856-3394, poste 1109 ou au isabelle.lemieux@lapocatiere.ca.

Finalement, à la suite de la décision du gouvernement du Québec d’interdire tout rassemblement intérieur et extérieur, la Ville de La Pocatière a décidé de fermer les modules de jeu situés dans les parcs municipaux en raison de la difficulté de désinfecter ces équipements. L’accès aux parcs demeure ouvert, il est toutefois important de respecter les consignes du gouvernement, notamment de respecter une distance de deux mètres entre les personnes.