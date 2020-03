Fonderie Poitras : les employés votent pour un mandat de grève

Photo : Facebook CSD.

Les employés de l’entreprise de L’Islet Fonderie Poitras ont voté à 98 % en faveur d’un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

Les 110 employés concernés sont en renouvellement de leur contrat de travail qui est venu à échéance le 31 décembre 2019. Selon la partie syndicale, c’est surtout l’aspect de l’offre monétaire qui accroche.

Pour le moment, aucune grève n’est prévue, mais le vote a été pris en ce sens. « Ç’a été mis dans la résolution, c’est à prendre à un moment opportun. Il n’y a pas de date de ciblée encore », a indiqué Pierre Jacob Gagnon, conseiller syndical et directeur de grève pour le Syndicat des salariés de la Fonderie Poitras ltée (CSD).

Les travailleurs et travailleuses ont ainsi donné leur appui au comité de négociation pour envoyer un message clair à l’employeur qu’ils jugent les offres insatisfaisantes.

Créée en 1920, Fonderie Poitras a développé une expertise dans la production de pièces moulées, vendues à 95 % au marché de l’industrie automobile. L’usine occupe plus de 90 000 pieds carrés. En juillet, Desjardins Capital et Fondaction ont investi 8,6 M$ pour assurer la pérennité et la croissance de Fonderie Poitras, devenant ainsi de nouveaux actionnaires aux côtés du PDG Jason Robitaille et de Claude Massé, ce dernier autrefois actionnaire majoritaire, aujourd’hui actionnaire minoritaire, maintenant président du conseil d’administration.