Hôpital de La Pocatière : Frais de location des téléviseurs suspendus

Photo : Archives Le Placoteux.

Suite aux mesures prises par le Gouvernement du Québec concernant la restriction des visites auprès des usagers qui sont hospitalisés à l’hôpital de La Pocatière, la Fondation de l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a pris la décision d’offrir gratuitement le service de location de location des téléviseurs dont elle fait la gestion depuis plusieurs années.

En effet, ce service sera offert gratuitement jusqu’à ce que les visites soient de nouveau autorisées par le gouvernement.

Comme la population a toujours appuyé la Fondation dans ses collectes de fonds et ses activités de financement, c’est sans aucune hésitation que le conseil d’administration a pris cette décision qui sera sans doute appréciée par la clientèle hospitalisée à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Étant donné la situation que nous vivons par rapport au COVID 19, nous invitons la population qui désire faire des dons, de privilégier le don en ligne au www.fondationhndf.ca ou par courrier postal au 1201, 6e avenue Pilote, La Pocatière, (Québec) G0R 1Z0. De plus, il est toujours possible d’adhérer à la campagne des membres 2020 dont l’objectif est de 10 000 $. La somme amassée servira à financer un nouveau projet pour les soins palliatifs au Kamouraska en cours d’année. En cette période difficile, la Fondation apportera son soutien au personnel de ses installations et veillera à offrir du réconfort aux usagers.