Hôpital Notre-Dame-de-Fatima : La configuration du stationnement critiquée

Sortie de l’hôpital. Photo : Maxime Paradis.

La nouvelle configuration du stationnement de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, à l’entrée et à la sortie, ne fait pas le bonheur des usagers qui remettent en doute la sécurité de ces nouveaux aménagements. La question a même rebondi au conseil municipal de la Ville de La Pocatière, lundi dernier.

Réalisés l’automne dernier, ces réaménagements ont été faits afin de permettre l’installation d’une guérite à l’entrée et d’une borne de paiement à la sortie du stationnement de l’hôpital. Un des éléments majeurs accompagnant cette modification est le sens de la circulation dans le stationnement qui a été inversé. Ce qui était jadis l’entrée est devenu la sortie et vice-versa.

Tel que soulevé par un citoyen, lors de la séance du conseil municipal du 9 mars dernier, la sortie se trouve désormais au carrefour de la 6e Avenue et de la 12e Rue, où un arrêt obligatoire est seulement installé à la sortie de l’hôpital et sur la 12e Rue. Avec le nombre croissant de véhicules qui sont stationnés sur la 6e Avenue, de part et d’autres de cette nouvelle sortie afin d’éviter le péage aux bornes, la visibilité des automobilistes quittant le stationnement est donc obstruée. Plusieurs craignent qu’un accident ne survienne si la Ville de La Pocatière n’installe pas un arrêt obligatoire dans toutes les directions à ce carrefour.

« Avant d’en venir à un arrêt obligatoire, nous allons probablement commencer par condamner des stationnements de part et d’autre de la sortie de l’hôpital », mentionne le maire de La Pocatière Sylvain Hudon, qui ajoutait avoir reçu plusieurs plaintes de citoyens préoccupés par la sécurité à cette intersection depuis la reconfiguration du stationnement.

Entrée trop étroite

Concernant l’entrée, l’étroitesse de cette dernière qui est divisée par un terre-plein accueillant la future guérite a aussi été décriée. À ce sujet, le maire de La Pocatière a soulevé que cette configuration n’est pas optimale pour les camions de pompiers de la Ville, information qui nous a également été confirmée par le directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie Stéphane Dubé.

« Pour passer, ça passe, mais c’est sûr que le véhicule n’entre pas du premier coup. Il faut s’y prendre à plus d’une fois, mais ce n’est pas significatif en terme de temps, si jamais on a à intervenir pour un feu », a-t-il modéré.

Réaction du CISSS

Au CISSS du Bas-Saint-Laurent, la conseillère aux communications Ariane Doucet-Michaud mentionne que la Ville de La Pocatière avait été consultée avant de procéder à ces réaménagements, ce que le maire Sylvain Hudon n’a pas nié. Les plans et devis ont été élaborés par une firme d’ingénierie spécialisée qui a pris en considération différentes contraintes, dont les dimensions de certains véhicules.

« Des discussions ont lieu présentement avec la Ville et des modifications devraient se faire au printemps concernant la signalisation sur la 6eAvenue et dans le stationnement », a-t-elle ajouté.

L’ensemble de ces travaux est évalué à 200 000 $. Pour le moment, le CISSS n’est toujours pas en mesure de chiffrer les revenus anticipés annuellement par la mise en place de ces bornes de paiement en raison de nouveaux tarifs décrétés par le gouvernement provincial pour les stationnements des centres hospitaliers. La nouvelle grille tarifaire doit être fourni aux établissements de santé sous peu et inclurait une gratuité pour les premières deux heures, lors d’une visite. Il est prévu que ces nouveaux tarifs entrent en vigueur en juin 2021.