Identité Québec : qualité et confidentialité

Photo : Courtoisie.

Pour tout ce qui est demandes de pardon ou waiver, prises d’empreintes digitales, certificats de police et dépistage de drogue faites confiance à Identité Québec, située au 506 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

L’entreprise travaille selon des standards de qualité stricts, autant dans son service à la clientèle que pour ses procédures de confidentialité. Son expertise donne accès au meilleur service légal au Canada que ce soit pour les demandes de pardon et ou de waiver, la prise d’empreintes digitales ou l’obtention de certificats de police.

Tous les membres de l’équipe sont formés sur les procédures liées aux services offerts, et l’on continue de les former annuellement sur les mises à jour de ces procédures. En plus de leur formation, chacun des employés est soumis à des vérifications officielles effectuées par la GRC.

Identité Québec est aussi bien au fait des inquiétudes des clients face à leurs données confidentielles. « L’accès à votre identité sera traité de manière discrète et expéditive. Nous nous assurons en tout temps de fournir chacun de nos services rapidement et avec transparence. »

L’équipe travaille de pair avec la Gendarmerie Royale du Canada, par qui elle est accréditée, ainsi qu’en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, par laquelle elle est recommandée. Elle est également membre de l’Association québécoise de Criminalistique.

Pour toutes demandes de prise d’empreintes digitales, certificat de police, dépistage drogue et alcool, accompagnement pour demande de pardon et waiver, faites confiance à Identité Québec au identitequebec.ca.