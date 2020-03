La Chambre de commerce reporte ses activités

Photo : Courtoisie.

À la lumière des événements récents et à la demande du gouvernement Legault, le conseil d’administration de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet reporte ses activités de réseautage, les visites d’entreprises et son assemblée générale annuelle à des dates ultérieures.

Par contre, la campagne d’achat local prévue sur le territoire des deux MRC, du 20 mars au 2 avril, est maintenue. La mission première de cette campagne est de stimuler l’achalandage et les achats dans nos commerces et entreprises locales. Dans les circonstances, cette campagne prend tout son sens et même plus.

« C’est le temps plus que jamais d’appuyer nos entreprises et de mousser l’achat local. Étant à la base une association d’entreprises et de gens d’affaires, cette crise nous touche au plus haut point et on ne répétera jamais assez à quel point nous sommes de tout cœur avec nos entreprises locales et que la CCKL fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les gens d’affaires de la région », ajoute la directrice générale, Mme Nancy Dubé.

« Dans ces moments difficiles et devant l’inconnu des prochaines semaines, nous vous prions d’encourager et de soutenir l’achat local. Nos entreprises et le personnel de celles-ci auront besoin assurément de vous. Pour l’instant, notre région semble épargnée, mais respectons les mesures demandées du gouvernement. Restons en quarantaine ensemble et achetons local », mentionne M. Vincent Bérubé, propriétaire du Buro Grill et Bar et président de la CCKL.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet salue au passage les mesures prises par le gouvernement provincial dans la gestion de cette crise sanitaire pour minimiser les impacts qui pourraient en découler.