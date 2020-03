Coronavirus : La compétition de patinage artistique de La Pocatière maintenue sous conditions

Le club de patinage artistique de La Pocatière tiendra sa compétition Invitation Donald Chiasson cette fin de semaine au Centre Bombardier, avec des mesures particulières.

Rappelons que le premier ministre François Legault a annoncé que les événements regroupant 250 personnes et plus devaient être annulés jusqu’à nouvel ordre en raison du coronavirus.

Cette compétition regroupe cette année un nombre record d’athlètes, soit 400, cependant, un maximum d’environ 50 patineuses et patineurs est à l’œuvre dans l’enceinte au même moment.

Il est toutefois très important de noter que seuls les entraîneurs et les parents des athlètes pourront assister à la compétition.

L’Association demande également aux patineuses, patineurs et parents qui ont voyagé dans d’autres pays de ne pas se présenter et d’aviser via la page Facebook de l’Association.