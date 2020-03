La Corporation de développement de Mont-Carmel sur une lancée

Photo : Facebook Mont-Carmel.

La Corporation de développement de Mont-Carmel est actuellement sur une lancée. Bientôt, elle aura une nouvelle personne à sa tête en raison du poste à la direction générale qui est majoré à quatre jours par semaine.

La directrice générale actuelle, Émilie Dupont, quittera donc son poste dans les prochaines semaines, elle qui combinait cette fonction avec celle de coordonnatrice de la démarche d’économie circulaire à la SADC du Kamouraska, à laquelle elle se consacrera exclusivement.

« Le moment est parfait pour bonifier le poste à la direction générale à 30 h/semaine. Les dernières années ont permis à la Corporation de consolider ses finances, d’asseoir sa gouvernance avec un conseil d’administration dynamique et de travailler une planification stratégique pour les prochaines années. On est assez solide pour déployer nos ailes pleinement », indique la directrice générale, en poste depuis six ans.

La Corporation de développement économique de Mont-Carmel s’autofinance pratiquement à 100 % depuis sa création en 2009. Cette dernière vit des revenus d’opération du Camping du lac de l’est, de ceux liés au chauffage à la biomasse de l’école et de l’église de Mont-Carmel, d’autres provenant de l’espace de coworking « Le repaire du travailleur » et des droits de coupe forestière sur les terres publiques. Seulement 5 % du budget provient de la Municipalité.

Ces dernières années, la Corporation était donc de plus en plus confrontée à la dure réalité de l’œuf et de la poule : ou elle maintient ses acquis, ou elle investit davantage pour générer encore plus de développement sur le territoire de Mont-Carmel. La deuxième option a finalement été privilégiée.

« Il y a beaucoup de projets sur la table à Mont-Carmel. Une personne à quatre jours par semaine pour piloter tout ça, ça ne sera pas du luxe », ajoute Émilie Dupont.

À ce chapitre, elle parle de nouveautés à venir au Camping du lac de l’Est, du projet de sentier-vélo dans le Haut-Pays, ainsi que d’un appel de projets qui pourrait permettre de voir une production de biomasse ou de culture de champignons se concrétiser à la plantation de saule osier dont la Corporation est propriétaire, par exemple.

Émilie Dupont ajoutait que le nouveau directeur général de la Corporation de développement économique de Mont-Carmel pourrait entrer en poste dès avril prochain. Le poste est déjà affiché.