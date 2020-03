La Course de la rivière Ouelle est annulée

Photo : Pierre-Luc Rivard.

La Course de la rivière Ouelle prévue le 28 juin est annulée en raison de la pandémie de la Covid-19.

C’est à regret que le comité organisateur de la cinquième édition de la Course a pris la décision d’annuler l’événement cette année en raison des diverses mesures sanitaires prises par le gouvernement, notamment celle visant l’interdiction des rassemblements.

« Le but premier de notre Course est d’encourager les gens à faire de l’activité physique pour rester en bonne forme et en santé. Il va de soi que nous annulions l’événement pour réduire les risques de propager la maladie. Nous nous reprendrons en 2021 dans un meilleur contexte », souligne Vanessa Michaud, l’instigatrice de l’événement.

Les personnes qui s’étaient déjà inscrites à la Course recevront le remboursement de leur frais d’inscription dans les prochains jours. Le remboursement se fera automatiquement via la firme qui gère le service d’inscription en ligne.

Les membres du comité organisateur remercient tous les commanditaires qui appuyaient la Course encore cette année en leur donnant rendez-vous en 2021.