La petite Emma Deschênes, Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent

Emma Deschênes, 3 ans.

La petite Emma, dont Le Placoteux vous a déjà raconté l’histoire puisque ses grands-parents sont de Saint-Philippe-de-Néri, est l’Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent cette année.

De sa naissance à ses 18 mois, Emma Deschênes, qui habite Mont-Joli, avait une bonne santé. Elle a commencé à se sentir mal par la suite. Des tests ont révélé une masse au cerveau qui s’est avérée être une tumeur cérébrale. La petite avait aussi des métastases à la colonne vertébrale.

Ses traitements ont alors commencé en novembre 2018 et ses parents, Marie-Pierre Garon et Richard Deschênes, ont cessé de travailler pour être auprès d’elle.

Les grands-parents, Claude Garon et Danielle Deschênes de Saint-Philippe-de-Néri, ont pris le relais auprès du plus vieux de la famille, Alexis, qui a fréquenté l’école primaire de Saint-Philippe-de-Néri de janvier à juin 2019.

La petite a dû subir différents traitements à Québec et Montréal et la famille a vécu beaucoup de découragement. Les hospitalisations loin de la maison ont été difficiles. Elle a même régressé au plan moteur et a arrêté de marcher. Après six mois à l’hôpital, elle est revenue à la maison pour recevoir ses traitements en région. Elle a alors recommencé à marcher.

« Depuis le début, nous voyons Opération Enfant Soleil partout. Mais ce qui nous a marqués tout particulièrement, c’est de voir le logo directement sur les équipements grâce auxquels Emma a pu recevoir la médication nécessaire ainsi que les traitements dont elle avait besoin », ont indiqué Marie-Pierre Garon et Richard Deschênes.

La petite de trois ans aujourd’hui n’a plus de métastase. Il reste environ 30 % de sa tumeur cérébrale, qui ne peut être enlevée par opération. « On ne sait pas si elle est active encore ou pas. Pour l’instant, c’est trop risqué d’aller opérer », a dit sa maman Marie-Pierre Garon, qui reste avec elle à la maison.

Elle suit encore quelques traitements à la maison, mais se porte beaucoup mieux. « Si on compare à pareille date l’année passée, c’est le jour et la nuit. Son état général est bon, elle est en forme, elle joue », a conclu sa mère.