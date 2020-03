La Pocatière soumet ses priorités routières au ministère

La côte du Collège (2e Rue Guimond) à La Pocatière. Photo : Archives Le Placoteux.

La Ville de La Pocatière a adopté récemment une résolution dans laquelle elle demande au ministère des Transports de prioriser la réfection de la 1re Rue Poiré et de la 6e Avenue Pilote dans sa prochaine planification d’investissements. La réfection du pavage, des bordures et du drainage de ces deux rues aurait fait l’objet de demandes répétées de la Ville auprès du Ministère, ces dernières années.

Sans parler d’urgence, le maire de La Pocatière Sylvain Hudon a rappelé : « Ça fait longtemps qu’on en parle », lorsque questionné sur cette résolution adoptée le 10 février dernier.

Il n’en demeure pas moins que ce sentiment d’urgence est celui ressenti sur la 7e Avenue Digé et la 8e Avenue Richard, rues respectivement parallèles et perpendiculaires à la 6e Avenue Pilote et la 1re Rue Poiré, dont plusieurs propriétaires de résidences ont été victimes – pour la troisième fois dans certains cas – d’un important refoulement d’eaux usées lors des pluies diluviennes du 8 août dernier.

Si le réseau d’égout pluvial et sanitaire mixte (pluvial et sanitaire) datant de 1962 a été pointé du doigt par les sinistrés pour expliquer ce nouveau refoulement, il a été reconnu par la Ville que le mauvais drainage de la 6e Avenue Pilote et de la 1re Rue Poiré n’a peut-être pas aidé non plus, lors de la soirée d’information du 26 septembre visant à rassurer les victimes du 8 août.

Selon la carte du réseau d’égout fournie par les Services techniques de la Ville de La Pocatière en août dernier, il est très bien illustré qu’il n’existe aucun égout sous la 1re Rue Poiré, de l’intersection de la 5e Avenue Mailloux à la 9e Avenue Proulx, ce qui amène donc l’excédent d’eau à se déverser dans les rues perpendiculaires. Sous la 6e Avenue Pilote, qui sert d’exutoire aux eaux usées de la 7e et la 8e Avenue, le réseau d’égout est mixte. Un engorgement se crée donc lors d’important coup d’eau.

« C’est sûr que si le drainage de ces deux rues était revu, ça pourrait donner une chance à la 7e et la 8e », a mentionné Sylvain Hudon.

Les sinistrés de ce secteur espèrent plutôt que la Ville de La Pocatière refasse le réseau d’égout sous leurs rues, ce à quoi la Ville s’est engagée, « lorsque les programmes d’aide financière gouvernementaux le permettant seront disponibles », avait-elle dit le 26 septembre. Depuis, Sylvain Hudon confirmait que des réducteurs d’entrée d’eau avaient été ajoutés aux grilles d’égout des rues où le réseau est mixte, afin que celle-ci demeure sur la chaussée plus longtemps avant qu’elle ne s’infiltre dans le réseau, comme cela a été le cas le 8 août 2019.

Travaux prévus

Le ministère des Transports réalisera tout de même des travaux sur le réseau routier pocatois sous sa gouverne en 2020-2021. Il est prévu notamment de faire de l’asphaltage dans la côte du Collège (2e Rue Guimond) de la 132 à la 4e Avenue. Même chose sur la route 230 de l’intersection de la route 132 vers le Centre La Pocatière. De l’asphaltage est aussi prévu sur l’autoroute 20, sur une distance de 5,5 km, de part et d’autre du pont d’étagement 444.

Des travaux préparatoires visant à procéder à la reconstruction du pont de la rivière Saint-Jean sur la route 132 sont aussi au programme du MTQ. Les travaux proprement dits seront toutefois faits en 2021-2022.

La Ville de La Pocatière prévoit de son côté refaire l’asphaltage du haut de la côte de la route Daniel, dont l’abondance des nids de poule a fait l’objet de plusieurs critiques ces dernières années.