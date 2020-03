La Rencontre du printemps du ROSEQ s’amène à Montmagny

Les Arts de la Scène de Montmagny reçoivent cette année la Rencontre du printemps du ROSEQ. Plus qu’un rassemblement des diffuseurs de l’Est-du-Québec, cet événement propose de découvrir de nouveaux artistes à travers une programmation de vitrines de spectacles ouvertes au grand public.

Le directeur général des Arts de la Scène (ADLS) Christian Noël n’a pas souvenance de la dernière fois où le rendez-vous printanier du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) s’est arrêté à Montmagny. « Une bonne quinzaine d’années, peut-être », a-t-il avancé.

Deux événements de ce type sont proposés par le ROSEQ annuellement aux diffuseurs membres de son réseau. Le rendez-vous automnal a lieu chaque année à Rimouski, alors que celui du printemps se déplace toujours dans une communauté membre. Cette rencontre est l’occasion de tenir l’assemblée générale annuelle du ROSEQ, des réunions de programmation qui permettront aux diffuseurs de synchroniser les dates de tournées de différents artistes se déplaçant dans l’Est-du-Québec et d’assister à quelques événements réseautage ou conférences avec des gens de l’industrie du spectacle.

« On parle d’une centaine de personnes, dont 40 à 50 personnes représentant les différentes salles de spectacles de l’Est qui seront à Montmagny pour une période de quatre à cinq jours. C’est un événement qui a de belles retombées économiques pour la ville, la région et nos partenaires, ne serait-ce qu’en matière d’hébergement et de restauration », résume Christian Noël.