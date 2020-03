La tannerie en cours de démolition à Saint-Roch-des-Aulnaies

Photo : Courtoisie Martin Bérubé.

L’ancienne tannerie de la famille Bouchard est actuellement en cours de démolition à Saint-Roch-des-Aulnaies.

L’entreprise avait cessé ses activités en 1998, après avoir été acquise 13 ans plus tôt par l’entreprise P. Boucher de Saint-Pascal. Les bâtiments étaient laissés à l’abandon depuis et attiraient la vermine de l’avis de la Municipalité.

En janvier dernier, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies André Simard mentionnait avoir toujours eu une bonne collaboration avec le propriétaire de l’endroit et que la Municipalité avait un instant envisagée acquérir l’endroit pour le revaloriser.

« On a regardé cela de tout bord tout côté, mais c’était une aventure trop risquée pour la municipalité en terme de coûts et de responsabilités », avait-il ajouté.

Après que le conseil municipal ait fait part du règlement concernant la vétusté des lieux, le propriétaire a décidé qu’il procèderait à la démolition des bâtiments. Le site doit être nivelé et revégétalisé aux frais du propriétaire. Il n’a toutefois pas d’obligation légale à décontaminer les sols, à tout le moins tant qu’une autre vocation ne sera pas donnée au site.

Dans L’Oie Blanche, il a été rapporté récemment que la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud produira un 28e cahier d’histoire qui immortalisera la Tannerie Bouchard. L’ensemble sera réalisé par Mme Pierrette Maurais, archiviste et ethnologue, et M. Michel Dumais, généalogiste. La parution est prévue pour l’automne 2020.