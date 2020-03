Le Centre Est-Nord-Est en lice pour un prix de l’Ordre des architectes

Crédit photo : Adrien Williams.

Le Centre Est-Nord-Est se dotait, en juillet 2019, d’un nouveau bâtiment implanté sur le même terrain que les installations antérieures.

À la fois lieu d’hébergement, centre de production et espace de diffusion, le Centre se démarque par son allure résolument contemporaine qui apporte un vent de fraîcheur à Saint-Jean-Port-Joli. Situé à quelques kilomètres du cœur du village, le projet a vu le jour grâce à un concours d’architecture lancé en 2017. S’inspirant des écrits théoriques de Christian Norberg-Schulz, les architectes ont imaginé ce projet comme une « collection d’espaces et de sous-espaces flexibles », créant un milieu de vie qui se prête à l’expérimentation artistique. Étant donné l’exiguïté du site, une attention toute particulière a été portée aux sources de lumière naturelle. Dès l’entrée, l’œil est attiré vers un espace polyvalent servant de cuisine et salle à manger, mais aussi de lieu d’exposition et bibliothèque, en mezzanine. Un généreux escalier en spirale orne ce volume asymétrique et dirige le regard vers le plafond aux formes inusitées.

Principal lien avec la nature environnante, une cour extérieure protégée a été insérée près de la pièce communautaire, inondant le centre de lumière. Le corridor longeant la cour extérieure permet aux créateurs de se retirer pour gagner une zone plus privée où se trouvent les ateliers.

Les matériaux utilisés sont simples et, en général, de provenance locale. Le cèdre blanc est présent en façade alors que les toitures sont recouvertes de tôle. L’esprit du projet se traduit par une série de solutions simples et inventives, créant polyvalence et flexibilité des espaces. Tel un canevas vierge, le bâtiment offre un lieu propice à l’épanouissement des artistes, québécois et étrangers, qui se l’approprient, le temps de leur séjour au Centre Est-Nord-Est.

Jusqu'au 27 mars 2020, découvrez le talent des architectes québécois et votez pour votre projet coup de cœur parmi les 44 projets présélectionnés par le jury des Prix d'excellence en architecture 2020.

