Le CISSS du Bas-Saint-Laurent en mode planification

Photo : Archives Le Placoteux.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille présentement à planifier le travail en santé si de possibles cas de COVID-19 étaient à traiter dans la région. Rappelons qu’actuellement, aucun cas confirmé n’a été recensé dans le Bas-Saint-Laurent.

Aussi, pour le moment, aucun hôpital du territoire n’est désigné pour les hospitalisations qui seraient nécessaires en lien avec le coronavirus. Toutefois, les tests de dépistage peuvent être faits dans la région si une personne a des symptômes, si elle a été en contact avec un cas potentiel ou si elle revient de voyage. Il faut répondre à l’un de ces deux critères pour être testé.

Actuellement, on invite les gens possiblement infectés à ne pas se présenter à l’urgence, mais plutôt composer le 1 877 644-4545, puisqu’il faut être accueilli avec précaution pour faire le test. Le personnel s’affaire à réévaluer les activités cliniques non urgences et à reporter ou déplacer des rendez-vous.