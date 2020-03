Le député fera une tournée pour découvrir les initiatives en développement durable

Photo : Courtoisie.

Pour sa cinquième tournée, le député Bernard Généreux désire découvrir les initiatives en développement durable de la circonscription de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup. Il fait donc appel aux organismes, entreprises, institutions, etc., afin d’aller à leur rencontre en mai prochain.

M. Généreux tiendra cette tournée intitulée la Tournée du développement durable 2020 du 19 au 22 mai 2020. Il désire visiter bon nombre d’organismes ayant développé des technologies ou faisant preuve d’innovation qui contribuent aux avancées durables pour notre environnement.

« Avec cette tournée, je veux sonder le terrain sur l’importance accordée à l’environnement et mettre en lumière des initiatives de chez nous. Plus on en parlera, plus les gens adopteront de saines habitudes et connaîtront mieux notre région et ses initiatives », de déclarer M. Généreux.

Déjà quelques noms de projets ou d’initiatives sont ressortis après avoir posé la question aux maires du comté, lors de la rencontre annuelle organisée par le député. « Les maires ont apprécié l’idée et sont très heureux de soumettre les initiatives de leur municipalité », ajoute-t-il. Les organismes, entreprises et municipalités intéressés à faire partie de la tournée sont invités à s’inscrire d’ici le 30 avril au bernard.genereux.c2@parl.gc.ca.

Sous forme de capsules amateurs de qualité, le député poursuivra dans la même lignée ses publications que lors des quatre dernières années. Cette activité apolitique vise à faire ressortir l’étendue des compétences sociales, économiques et environnementales du territoire. La Tournée du développement durable 2020 est la première de plusieurs à venir au cours du mandat actuel du député.