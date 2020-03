Le gîte et le café verront le jour au presbytère de Saint-Denis

Le presbytère de Saint-Denis. Photo : Maxime Paradis.

Le gîte et le café que la Corporation pour la sauvegarde des lieux historiques de Saint-Denis prévoyait aménager l’an dernier dans l’ancien presbytère de Saint-Denis-De La Bouteillerie verront finalement le jour. L’ouverture est prévue cet été.

Il s’agit d’un revirement de situation inattendu, de l’avis du président de la Corporation, Jean Desjardins. Prévu initialement à l’été 2019, le projet a été retardé faute d’avoir amassé le financement nécessaire à sa concrétisation. Dans une impasse, la Corporation s’apprêtait à tenir une assemblée générale au cours de laquelle elle aurait annoncé qu’elle fermait les livres.

« Tout s’est joué à la dernière minute. On a reçu un appui financier inespéré de la Caisse d’économie solidaire Desjardins qui nous a permis de retourner devant nos membres et de leur annoncer que le projet allait finalement se concrétiser », mentionne le président.

Cet appui s’ajoute à différents prêts et subventions provenant de la MRC de Kamouraska, de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, de la Fabrique de Saint-Denis, du Comité de développement de la municipalité et de plusieurs autres partenaires et commanditaires. Le coût total du projet est évalué à 118 000 $.

« On a environ 70 000 $ à mettre sur le bâtiment et en achat d’équipements », indique Jean Desjardins. De cet investissement, une bonne partie sera consacrée à l’aménagement de salles de bain indépendantes pour les cinq chambres qui seront en location, poursuit-il.

La vente du bâtiment doit être finalisée d’ici la fin mars. Les travaux, quant à eux, sont prévus en avril et mai. L’ouverture est prévue pour le 15 juin.

La Corporation pour la sauvegarde des lieux historiques de Saint-Denis entend opérer le gîte à l’année et créer trois emplois, un temps plein et deux saisonniers. Elle prévoit un taux d’occupation des chambres de 75 % en période estivale et de 25 % le reste de l’année.