Le sport dans leur ADN

Trois frères d’une même famille de Saint-Pascal se démarquent en athlétisme. L’aîné a d’ailleurs établi des records personnels dans chacune de ses disciplines lors d’un pentathlon aux Championnats provinciaux d’athlétisme de Sherbrooke, récemment.

Adam Beaulieu, 16 ans, Nicolas Beaulieu, 14 ans et Simon Beaulieu, 10 ans, fréquentent trois écoles différentes, mais sont unis par une même passion : l’athlétisme.

Adam s’entraîne plusieurs heures par semaine au Sport-étude de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et participait récemment pour la première fois à un pentathlon où il a gagné la médaille d’argent. « J’aime courir vite, ça me rend heureux », dit-il, simplement.

Il est dans le top 50 canadien dans sept épreuves et dans le top 5 au 4 X 200 mètres, souligne son entraîneur Marcel Gagnon. Adam souhaite participer prochainement aux Jeux du Québec et aux Jeux de la francophonie canadienne.

Nicolas, qui est en secondaire 2 au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière a suivi les traces de son frère également en athlétisme. Il fait aussi du badminton et se promet d’essayer le football l’an prochain. Comme ses frères – et comme ses parents lui ont montré –, bouger fait partie de son quotidien.

Quant à Simon, 10 ans et en 4eannée à l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal, il est dans le top 3 catégorie U12 aux 60 mètres, 150 mètres et en saut en longueur. Il a battu trois records personnels lors des derniers championnats. « J’étais pas mal stressé, mais ç’a bien été », dit-il. Il souhaite améliorer ses temps lors des prochaines compétitions.

Le sport unit cette famille de Saint-Pascal, soulignent leurs parents Christian Beaulieu et Nancy Chénard.

« En fin de semaine (lors des championnats à Sherbrooke) c’était un pur bonheur, on ne voulait pas être ailleurs que de voir nos trois garçons faire leur athlétisme ensemble dans un même lieu et les voir s’améliorer et performer. C’était un sentiment de fierté assez grand », souligne Nancy Chénard.