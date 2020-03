Les acteurs de l’industrie touristique québécoise solidaires et mobilisés face à la crise

Cliché gagné du concours La Grande chasse aux couchers de soleil du Bas-Saint-Laurent de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Photo : Jacques Létourneau.

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent font une mise à jour de l’évolution de la situation de l’impact de la COVID-19 sur son industrie.

Chaque jour, les acteurs du tourisme s’ajustent à l’évolution de cette situation, qui ne connaît aucun précédent tant dans la société civile que dans l’industrie du tourisme. Avec empathie, l’Alliance ainsi que tous les partenaires régionaux et sectoriels comprennent l’inquiétude suscitée par la pandémie et l’important impact de la crise actuelle sur les entreprises, les travailleurs et les étudiants dans notre secteur économique.

De jour en jour, l’industrie s’ajuste à l’évolution d’une situation sans précédent, et ce, tant dans la société civile que dans le tourisme partout au Québec. L’Alliance travaille actuellement au quotidien en équipe avec les associations touristiques régionales et sectorielles, de façon coordonnée, cohérente et agile en misant sur trois axes :

Accompagner, outiller et appuyer les entreprises;

Préparer la relance;

Être en appui au gouvernement dans la gestion de cette crise.

La santé de la population demeure la priorité et il est évidemment souhaité que le Québec demeure une destination sécuritaire. L’approche mise en place à l’heure actuelle démontre la très grande vigilance du gouvernement du Québec et nous saluons les mesures mises en place dans les derniers jours.

Chacun doit participer à protéger le tissu économique, touristique et social en suivant les règles décrétées par le gouvernement qui gère en priorité absolue la crise de santé publique. L’Alliance et Tourisme Bas-Saint-Laurent invitent les acteurs de leur industrie à faire preuve de patience, tout en faisant attention à eux ainsi qu’à leurs proches, en suivant les recommandations de la santé publique.

L’ensemble des associations touristiques régionales et sectorielles, avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, sont également à pied d’œuvre en appui au gouvernement du Québec, tout en souhaitant que l’ensemble des décisions permette un retour à la normale.

En collaboration étroite avec le ministère du Tourisme, l’Alliance :

Coordonne les actions tout en assurant une veille des impacts;

Assure une communication fluide et constante entre ses membres;

Diffuse des informations, des guides pratiques et des outils pour appuyer la gestion de la crise actuelle chez les entreprises;

Recommande au gouvernement des mesures financières à mettre de l’avant afin de soutenir les entreprises et travailleurs de l’industrie touristique.

Les entreprises touristiques sont appelées à visiter la page spéciale COVID-19 sur le site web de l’Alliance, pour accéder à plusieurs informations et références mises à leur disposition par les associations touristiques régionales, sectorielles et l’Alliance.

De plus, dans un souci de libérer tous les partenaires d’associations touristiques et leur permettre de concentrer leurs efforts sur le soutien à apporter aux entreprises membres de leurs organisations respectives, il a été convenu par celles-ci que l’Alliance agit comme unique répondant pour l’industrie touristique au Québec, pour l’ensemble des régions, outre Québec et Montréal.

En terminant, il est à noter que l’ensemble des actions marketing sur les marchés hors Québec et intra-Québec ont été ajustées en temps réel, dans les derniers jours. Une équipe collaborative de l’Alliance, des régions et des secteurs est actuellement dédiée à planifier et préparer concrètement les actions requises pour assurer une relance lorsque le moment sera opportun.