Les Chevaliers de Colomb sensibilisent les jeunes par le dessin

Catégorie « Alcool et Drogue » : Juliette Cliche a remporté la 1re place et a reçu un montant de 25,00 $; Nicolas Bernier a remporté la 2e place et a reçu un montant de 15,00 $; absent sur la photo : Jérémy Leclerc a remporté la 3e place et recevra un montant de 10,00 $; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier et responsable du concours de dessins; Chantal Brie et Caroline Morin. Photo : Chantal Normand.

Lors du dernier brunch familial, les Chevaliers de Colomb conseil de L’Islet ont souligné les efforts des jeunes étudiants de l’École secondaire Bon-Pasteur qui ont participé au concours de dessin.

Deux thèmes d’actualité ont été soumis aux jeunes soit contre l’abus des substances dangereuses « Alcool et Drogue » et le « Décrochage et intimidation ». Ce programme a été supervisé à l’école par Caroline Morin, intervenante préventionniste pour le programme « Ensemble, On D-Tox » et de Chantal Brie, enseignante en arts plastiques.

Ce programme est en collaboration avec les Chevaliers de Colomb du Conseil 3454 de L’Islet. Une présélection a été faite par des bénévoles du conseil avant de les faire parvenir pour le jugement provincial qui se tiendra au mois d’avril 2020.