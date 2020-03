Les écoles fermées au moins jusqu’au 1er mai

L'école de Kamouraska. Photo : Archives Le Placoteux.

Le premier ministre François Legault et son ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ont annoncé la prolongation de la fermeture de tout le réseau de l’éducation (écoles primaires et secondaires, publiques comme privées), de l’enseignement supérieur (centres de formation, cégeps et universités, publics comme privés) et des services de garde, et ce, jusqu’au 1er mai.

Afin d’assurer le maintien des acquis, le ministère de l’Éducation offrira rapidement des activités et des vidéos pédagogiques pour faciliter la vie des parents et des élèves. En ce qui concerne les étudiants des cégeps et des universités, à compter du 30 mars, ils pourront compléter leur session en ligne.

Les services de garde d’urgence demeureront ouverts pour soutenir les travailleurs de la santé, des services sociaux et des services essentiels.

À la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, un message a d’ailleurs été envoyé aux parents.

« Nous rendrons disponible, sur notre site internet, une série d’activités et de liens, pouvant être utiles aux élèves, regroupés par niveau d’enseignement. Ces activités et liens, validés par des professionnels de l’éducation, pourraient vous permettre de varier la nature des activités quotidiennes que vous organisez pour vos enfants. Ces activités et liens sont disponibles sur notre page dédiée à la situation actuelle au https://www.cskamloup.qc.ca/mesures-preventives-liees-au-coronavirus/. Si la situation se prolongeait et que des activités et liens supplémentaires devaient être proposés, nous créerons une page dédiée exclusivement à ceux-ci », a indiqué Antoine Déry, directeur de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Les parents pourront récupérer les effets de leurs enfants, mais d’ici quelques jours seulement, sur rendez-vous et consignes de l’école.

Centres commerciaux

Par ailleurs, rappelons que dimanche, le gouvernement a pris la décision de fermer les centres commerciaux, les salles à manger dans les restaurants, les salons de coiffure et d’esthétique. Seules les épiceries, les pharmacies et les SAQ demeurent ouvertes.