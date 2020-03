Les élèves internationaux bien confinés au Collège

Le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière en automne. Photo : Maxime Paradis.

Les élèves internationaux inscrits à l’école d’immersion française du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont tous bien confinés à l’intérieur de l’établissement. À peine quelques-uns sont retournés dans leur pays, selon la direction de l’établissement.

Ils étaient 40, au total, à suivre l’école en français au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, selon les données fournies par Diane Sénécal, directrice adjointe de l’École d’immersion française et responsable des communications au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Neuf ont été rappelés dans leur pays, à la demande de leurs parents, ceux-ci préférant les avoir près d’eux en ces temps incertains, a-t-elle ajouté.

« Tous les autres parents, bref la grande majorité, ont jugé que leurs enfants demeuraient davantage en sécurité dans un pays où des mesures très strictes ont été mises en place pour limiter la propagation du virus », écrit Diane Sénécal, ce qui signifie un total de 31 élèves internationaux toujours présents à la résidence du Collège.

Depuis plus d’une semaine, l’adjointe à la direction indique que la porte de l’établissement est verrouillée en tout temps et que les élèves ne peuvent quitter l’école à moins que celle-ci leur soit ouverte. Pas plus de deux élèves à la fois sont autorisés à quitter les lieux lors des sorties quotidiennes, accompagnés chaque fois d’un éducateur, précise-t-elle. Ainsi, ils ne se promènent pas libres comme l’air dans les rues de La Pocatière, pas plus qu’ils ne se rameutent dans des lieux publics à l’extérieur de l’établissement.

« La résidence du Collège applique à la lettre les recommandations préventives suggérées ou imposées par le gouvernement. Les élèves ont bien été informés, ils ont été sensibilisés à cette réalité et à l’intérieur même du Collège nous appliquons les règles d’hygiène nécessaires et la distanciation sociale », ajoute-t-elle.

Le Collège demeure en communication sur une base régulière avec les parents des élèves qui ont fait le choix que leurs enfants restent au Québec dans les circonstances. Les neuf élèves internationaux qui ont regagné leurs pays poursuivent actuellement leurs études à distance.