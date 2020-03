Les entreprises qui ferment invités à donner leurs aliments périssables à Moisson Kamouraska

Moisson Kamouraska lance un appel aux entreprises contraintes de fermer en raison de la crise du coronavirus. L’organisme leur demande de donner leurs aliments périssables, lui qui fait face à une hausse des demandes de dépannage d’urgence.

La directrice Mireille Lizotte rassure la population : il ne manque pas et ne manquera pas de denrées, malgré l’augmentation des besoins urgents. Pour le moment, il s’agit surtout de gens vulnérables et paniqués qui craignent d’en manquer, après avoir vu les gens se ruer dans les épiceries.

« On a des appels de gens qui pleurent et qui ne sont pas capables d’arriver et n’ont rien à manger. On comprend la situation. Ils écoutent trop la télévision, alors je veux leur dire, on en a (des denrées) et on n’en manquera pas. On fait tout pour en avoir et le réseau des banques alimentaires présentement, c’est une de ses priorités de desservir les gens dans le besoin et aussi les organismes communautaires qu’on dessert », a dit Mireille Lizotte.