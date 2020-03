Les épiceries de la région mettent sur pied des services de livraison

Métro Plus Lebel à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Les services de livraison à domicile se multiplient dans les épiceries de la région en raison de la crise du coronavirus. À Saint-Jean-Port-Joli, la Coop La Paix a même l’appui d’un concessionnaire automobile de Montmagny dans sa démarche, alors que chez Métro Plus Lebel de La Pocatière, on fait appel à des bénévoles pour offrir le service.

Aucun service de livraison à domicile n’existait avant le 23 mars à la Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. COVID-19 oblige, l’épicerie a décidé de mettre en place le service afin d’assurer la sécurité de ses employés et de sa clientèle plus âgée, entre autres.

« On a fait appel à Mazda Montmagny La Renaissance pour qu’il nous prête une voiture. L’entreprise a accepté sans hésitation et c’est possible qu’une deuxième s’ajoute dans les prochains jours, car la réponse de la clientèle a été immédiate », indique la directrice générale Louise Soucy.

Aînés, personnes en quarantaine, ou petites familles qui désirent diminuer les contacts avec autrui le plus possible, le service s’adresse à tous et est gratuit pour tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli, de confirmer Louise Soucy. Ailleurs dans L’Islet, seules les personnes de 70 ans et plus bénéficient du service gratuitement.

« Les gens peuvent se rendre sur le site internet d’IGA ou nous contacter directement à la Coop La Paix pour commander. Une équipe est dédiée entièrement à ça. Le paiement se fait par carte de crédit au moment de passer la commande. Lors de la livraison, on sonne à la porte, on s’assure d’avoir un contact visuel avec le client et on laisse ses achats sur le pas de la porte. Il n’y a aucun contact direct », assure la directrice générale.

Métro Plus Lebel

À La Pocatière, le propriétaire de Métro Plus Lebel Simon Lebel a mis en place un service pratiquement similaire, mais s’adressant exclusivement aux gens de 70 ans et plus et ceux en quarantaine. Des frais de livraison s’appliquent.

Qualifié de service de dernier recours, Simon Lebel exhorte la clientèle visée de trouver de l’aide auprès de leurs proches avant d’utiliser ce service. « Les commandes sont prises le mardi avant 16 h et la livraison est assurée le mercredi entre 9 h et 16 h par des bénévoles. Un montant leur sera versé pour couvrir les frais d’essence », écrit-il.

Simon Lebel ajoute que le paiement de la commande s’effectue lors de la livraison, par carte de crédit ou débit, à l’aide d’un terminal mobile. Celui-ci sera désinfecté après chaque paiement et tous les bénévoles tiendront une distance de 2 m avec le client lors de la livraison. Plus de détails au info@metrolebel.com ou au 418 856-3827 poste 148.

Les autres

Dans L’Islet-Sud, mentionnons que la Coop Saint-Pamphile a agrandi son territoire de livraison afin de venir en aide aux plus vulnérables en cette période de COVID-19. Ainsi, en plus de Saint-Pamphile, un service de livraison est maintenant disponible le lundi pour Saint-Adalbert, le mardi pour Saint-Omer et le mercredi à Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Les commandes doivent être réalisées entre 9 h et 14 h au 418 356-3373 poste 2003 pour une livraison en fin d’après-midi. Le paiement par carte de crédit est recommandé « autant que possible ». Pour le paiement en argent, celui-ci doit correspondre au montant exact est être déposé dans une enveloppe remise au livreur.

Alimentation Coop La Pocatière offre aussi un service de livraison gratuit à ses membres et aux clients de 70 ans et plus. L’administrateur Pierre Saindon mentionne que ceux-ci sont invités à commander directement sur le site internet d’IGA ou par téléphone au 418 856-2667. Les livraisons sont effectuées du mercredi au vendredi. Le mardi pourrait être ajouté au courant de la semaine prochaine.