Les maisons des jeunes répondent à l’appel de François Legault

Photo : Facebook Quartier-Jeunesse Saint-Pascal.

Les intervenants des maisons des jeunes de la région profiteront du lien privilégié avec les adolescents qui fréquentent habituellement l’établissement pour les sensibiliser aux directives émises par le gouvernement Legault afin de prévenir la propagation du virus COVID-19.

Le 17 mars, en point de presse, le premier ministre François Legault demandait l’aide des influenceurs, artistes et autres idoles des jeunes afin de leur faire comprendre de ne pas se rassembler pour faire le « party » dans les circonstances actuelles. Le slogan proposé : « Propage l’info, pas le virus », a depuis été repris par plusieurs artistes connus, tel Cœur de Pirate et Marie-Mai , ainsi que les influenceurs Pierre-Olivier Beaudoin et Alicia Moffet, pour ne nommer que ceux-là.

Conscients qu’ils jouissent d’un lien privilégié avec les adolescents, les intervenants du Carrefour des jeunes de La Pocatière proposeront des petites vidéos divertissantes avec des consignes claires et précises sur leur page Facebook, au cours des prochains jours.

« Les maisons de jeunes ont eu pour consigne de mobiliser les adolescents. Le comment est laissé à la discrétion de chaque établissement. Nous, c’est la voie que nous avons déterminé en réunion d’équipe », indique Andrée-Anne Tardif, coordonnatrice du Carrefour des jeunes de La Pocatière, qui rappelait que l’établissement était fermé à la clientèle jusqu’à nouvel ordre.

Financement maintenu

Au Quartier-Jeunesse de Saint-Pascal, le directeur Serge Binet mentionne qu’un effort sera fait pour relayer l’information du gouvernement via les médias sociaux, mais pas simplement par une publication publique sur leur page Facebook.

« On a des groupes de discussions secrets avec les jeunes que nous allons utiliser pour tenter de les joindre et de les sensibiliser », précise-t-il.

Serge Binet ajoutait qu’une certaine incertitude quant à leur financement était présente chez les maisons des jeunes depuis leur fermeture décrétée le 13 mars dernier. Il mentionnait avoir eu la confirmation que celui-ci était maintenu comme à l’habitude dans la journée du 18 mars.