Des messes annulées

Réunis en assemblée plénière, les évêques catholiques du Québec veulent contribuer à cet effort commun de santé publique et agir en solidarité avec les autorités.

Compte tenu de l’impossibilité, à bien des endroits, de gérer la limite de 250 personnes rassemblées, compte tenu également du fait qu’un grand nombre de nos paroissiens sont âgés de plus de 65 ans et sont de ce fait davantage à risque de contracter le virus, à titre préventif, nous avons décidé pour tous les diocèses et les églises catholiques de rite oriental la mise en place des dispositions ci-dessous.

Jusqu’à nouvel ordre :

– Toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la parole sont annulées ;

– Les églises demeurent accessibles pour les plus petits rassemblements et pour les visites personnelles ;

– Nous invitons les gens à s’unir en Église avec leurs frères et sœurs en écoutant la messe télévisée et en soulignant le dimanche à la maison, par la lecture de la Parole de Dieu en utilisant leur bible ou les ressources accessibles sur le web.

Les représentants de l’Assemblée demeurent en contact avec les autorités civiles et suivent de près l’évolution de la situation. D’autres directives pourront être communiquées en temps et lieux.

Nous prions pour les personnes affectées par ce virus, pour celles qui s’en inquiètent et pour le personnel soignant qui se dévoue avec grande générosité.