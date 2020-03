Les organismes communautaires sur le pied d’alerte

Claire Jacquelin et Guy Drouin à la direction de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Photo : Courtoisie.

C’est depuis la mise en place des mesures de lutte au COVID-19 que les organismes communautaires se préparent à pallier à toute éventualité. Tous les mercredis depuis le 18 mars, les membres de la Corporation de Développement Communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, se réunissent en vidéoconférence « Gestion de crise ».

Le milieu communautaire ne veut rien laisser au hasard et tente, par ces rencontres, de prévenir toute situation malheureuse qui pourrait se présenter avec la crise. Le groupe communautaire « Gestion de crise » se soucie entre autres de la sécurité alimentaire, des besoins psychologiques, de la santé mentale, de l’isolement des ainés et de l’augmentation de la violence familiale.

Avec cette crise, la charge de travail des organismes communautaires est accrue, et les besoins financiers pour y arriver sont considérables. La CDC ICI Montmagny-L’Islet accompagne certains organismes, dont ceux en sécurité alimentaire, à compléter des demandes d’urgence auprès de différentes fondations ou instances. La CDC offre gratuitement à ses membres une plateforme de vidéoconférence afin de maintenir des activités communautaires à distance.

« Le milieu ne veut laisser aucun citoyen ou citoyenne de côté, c’est pourquoi la CDC vient soutenir de façon directe des organismes qui sont trop occupés à planifier les mesures d’urgence. Nous ferons l’impossible pour qu’il y ait le moins de séquelles possible sur notre communauté », lance la codirectrice de la CDC Claire Jacquelin.

La CDC travaille de concert avec les partenaires du milieu de façon à limiter les effets néfastes de la crise. En effet, que ce soit les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, la direction et le personnel des MRC et municipalités, le réseau de la santé, Centraide, les Moissons, la Sûreté du Québec et même le milieu des affaires, tous ont le même objectif. De plus, avec la demande du premier ministre Legault, les bénévoles affluent de partout.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu une concertation prendre place aussi rapidement et avec autant de cohérence et de désintéressement, je suis ému de constater cette solidarité », affirme Guy Drouin, codirecteur de la CDC.