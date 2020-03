Les organismes et municipalités invités à déposer leurs projets

Photo : Unplash.com.

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, rappelle aux organismes et municipalités qu’il est présentement possible de déposer un projet au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC), et ce, jusqu’au 31 mars 2020.

Les projets admissibles dans une municipalité de moins de 150 000 habitants pourraient bénéficier d’un don d’une valeur de 5 000 $ à 25 000 $ au titre du fonds AgriEsprit de FAC. Les Projets d’immobilisations, notamment, la construction ou rénovation d’un hôpital, d’un centre médical, d’une garderie, d’une patinoire, d’un complexe sportif ou l’achat d’équipement de lutte contre l’incendie et de sauvetage sont admissibles.

Également, les projets de de développement durable, entre autres, la rénovation des systèmes de chauffage et de climatisation dans un édifice communautaire, l’installation de nouvelles fenêtres dans un centre récréatif ou l’achat d’immobilisations pour une installation de recyclage.

Pour connaître les exigences du projet et pour un dépôt de candidature, suivre le lien suivant; https://www.fcc-fac.ca/fr/community/giving-back/agrispirit-fund.html

Pour plus d’information, contacter Annie Francoeur au bernard.genereux.c1@parl.gc.ca ou au 418 868-1280 ou 418 248-1211.