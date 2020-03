L’Everest termine sa saison en grand

Photo : Courtoisie.

Dimanche, l’Everest Côte-du-Sud a remporté son dernier match de la saison face aux Cobras de Terrebonne. Ce dernier match était la reprise de la partie du 7 février dernier qui avait été annulée à cause de la tempête qui s’était acharnée sur la ville.

Avant la rencontre qui opposait l’Everest aux Cobras de Terrebonne, l’organisation a pris le temps de faire une grande célébration. En premier lieu, l’équipe a souligné l’exploit des Alliés de Montmagny-L’Islet qui ont remporté le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec dans la catégorie « Inter-B ». Par la suite, ce fut au tour des cinq joueurs de l’Everest âgés de 20 ans à être célébrés. Ces jeunes hommes se sont vus remettre une photo à leur effigie en l’honneur de leur contribution à l’équipe.

La partie a débuté en force pour l’Everest avec un but rapide de William Dumont (18). Cependant, en l’espace de quatre minutes et sept secondes, les Cobras ont su marquer lors de deux avantages numériques, tous deux décernés à Parenteau. Dans la toute dernière minute de la première période, Chagnon (3) est venu remettre les compteurs à zéro en faisant 2-2.

La deuxième période a été disputée à vive allure. Les Cobras ont su déjouer le gardien Dufour et porteront la marque à 3-2. Après que les visiteurs aient ajouté à leur avance en début de troisième, Blouin (6) a répliqué rapidement avec un but sans aide. Ensuite, avec un avantage numérique bien accueilli, les Sud-côtois ont installé une attaque à six joueurs. Dumont (19) a sauvé la partie en marquant à sept secondes de la fin.

L’Everest a donné à ses partisans tout un spectacle pour terminer la saison. Les deux équipes se sont lancé des attaques à répétition. La tension était palpable dans l’aréna de Montmagny. Mais les deux équipes ont cependant eu besoin des tirs de barrage afin de déterminer le vainqueur. Sur les quatre rondes de tirs, Gaudreault et Cormier ont trouvé le fond du filet pour donner la victoire à l’Everest.

L’Everest amorcera la première ronde des séries éliminatoires face aux Titans de Princeville. Les deux premières parties de la série « quatre de sept » auront lieu à Princeville le vendredi 13 et le dimanche 15 mars. Les équipes seront à l’aréna de Montmagny le lundi et le mercredi suivants. Les matchs trois et quatre débuteront à 19 h.