L’horticultrice colorée et conteuse en herbe Marthe Laverdière à Montmagny

Photo : Courtoisie.

Voyez le rodage du 2e spectacle de l’horticultrice colorée, phénomène du web et conteuse en herbe Marthe Laverdière à Montmagny, le jeudi 4 et vendredi 5 juin 20 h au Cabaret Cogeco.

Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie solaire. C’est en 2016 que le grand public fait la connaissance d’un joyau bien caché dans Bellechasse : Marthe Laverdière, l’horticultrice la plus fleurie du Québec. Celle qui a gagné le cœur de milliers d’internautes grâce à ses capsules web de conseils jardinage pas piqués des vers a plus d’une histoire à raconter dans son sac. Dans ce nouveau spectacle en rodage, Marthe Laverdière vous entraîne avec elle et vous fait vivre les 34 ans de son entreprise les Serres Li-Ma située à Armagh, dans le rang de la Fourche.

Les membres VIP pourront acheter leurs billets du 9 au 11 mars, alors que les membres Privilèges pourront se les procurer du 12 au 16 mars. L’admission générale se fera quant à elle à compter du mardi 17 mars dès minuit en ligne au www.adls.ca, dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.