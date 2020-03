L’Hôtel-de-Ville de La Pocatière fermé à la population

Photo : Facebook Ville de La Pocatière.

Pour faire face à la pandémie mondiale et la propagation du COVID-19, la Ville de La Pocatière a pris des mesures supplémentaires afin d’assurer la santé et la sécurité de ses employés et de ses citoyens.

À partir du mercredi 18 mars, dès midi, l’accès à l’hôtel de ville sera fermé pour la population, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les services essentiels seront maintenus, cependant, la Ville privilégie le télétravail pour les employés lorsque cela est possible. Vous pouvez toujours communiquer avec la réception en composant le 418 856-3394, poste 1101 ou à l’adresse nathalie.langelier@lapocatiere.ca.

Cette fermeture inclut les bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Nous vous invitons à faire vos transactions via les plateformes numériques lorsque cela est possible.

Rappelons que La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière est fermée depuis dimanche dernier.

Les prochaines réunions ordinaires du conseil municipal porteront seulement sur les affaires courantes et seront tenues à huis clos, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Exceptionnellement, les citoyens n’auront donc pas accès à la salle du conseil.

Pour ce qui est de la séance de Cour municipale du jeudi 26 mars prochain, toutes les causes prévues à 18 h 30 seront remises au 30 avril 2020 à 13 h 30.