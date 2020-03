L’industrie du tourisme prépare la relance

Pierre Lévesque, directeur de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent. Photo : Courtoisie.

Bien impuissante face à la situation engendrée par la crise du coronavirus, l’industrie touristique régionale travaille déjà à la relance des entreprises touristiques, car relance il y aura.

Au quotidien, l’Association touristique régionale suit de près les mesures d’aide pour les entreprises concernées pour les aider à limiter les pertes. Pour l’association elle-même, il y aura une perte de budget, avec la perte des taxes sur l’hébergement.

Évidemment, l’organisation doit s’adapter, car à ces temps-ci de l’année, il y aurait de gros investissements pour des campagnes touristiques en prévision de l’été.

« Tout dépendant quand l’été va commencer et comment les autres pays vont aller. Je ne pense pas que la France a le goût de venir au Québec en ce moment. Faut penser à comment la reprise va se faire cet été. Va-t-on se tourner vers un tourisme plus régional? On arrête les campagnes qu’on n’a pas besoin de faire présentement, par exemple, ce n’est pas le temps de commencer à vouloir solliciter des touristes », a dit le directeur de l’ATR Pierre Lévesque.

On ignore pour l’instant combien d’entreprises dans la région pourraient ne pas se relever de cette crise. Toutefois, même l’association songe à utiliser une partie de son budget de promotion pour aider ses membres.

« On a confiance que le gouvernement va annoncer des mesures. D’abord, c’est la santé publique. Nous, il y a des budgets qu’on mettait en promotion que l’on va virer du côté de l’aide. On ne sait pas de quels moyens encore, mais on sait que ce sera nécessaire. Il faut être prêt à réagir pour les prochains mois», a aussi dit M. Lévesque.