L’Islet : Desjardins privilégie les services à distance

Photo : Facebook Desjardins.

La Caisse Desjardins du Sud de l’Islet et des Hautes-Terres est à l’écoute de ses membres et clients qui ont manifesté une certaine préoccupation en lien avec leur santé dans la foulée de la pandémie de la COVID-19.

C’est ainsi qu’à compter du 18 mars, afin de contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, elle privilégiera la prestation de services à distance. Ainsi, sur les deux points de services habituels, un seul sera accessible physiquement tant pour les transactions au comptoir que les rendez-vous financiers. Il s’agit du siège social situé à Saint-Pamphile.

Les membres qui ont un rendez-vous physique au cours des prochains jours recevront un appel de leur conseiller afin de leur proposer de tenir par téléphone cette rencontre.

Cette mesure exceptionnelle permet de continuer d’offrir des services financiers aux membres et clients en limitant le plus possible les contacts physiques. Elle démontre aussi l’engagement de la Caisse et son souci de placer la santé et la sécurité des employés, des administrateurs et des membres et des clients au sommet de ses priorités.

Par ailleurs, les membres et clients continueront d’avoir accès aux deux guichets automatiques Desjardins du territoire, aux services téléphoniques de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, au 1 800 CAISSES, et aux services Accès D Internet, téléphone et mobile.