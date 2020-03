L’Islet : moratoire sur les prêts du Fonds local d’investissement

Photo : Steve Johnson (Unsplash.com)

Afin de soutenir les entreprises de la région durant la période d’incertitude entourant la pandémie de coronavirus, la MRC de L’Islet offre un moratoire de trois mois à toutes les entreprises qui disposent d’un prêt provenant de son Fonds local d’investissement (FLI).

Cette mesure est effective immédiatement et sera étendue à toutes les conventions de prêt FLI en vigueur actuellement.

Le moratoire sera appliqué sur le capital emprunté et sur les intérêts encourus, et ce, sans égard aux moratoires déjà accordés dans le passé.

Les intérêts seront capitalisés et ajoutés au solde du prêt à la fin du moratoire. Cette mesure permettra de limiter la pression sur les liquidités des entreprises pour leur permettre de traverser cette situation exceptionnelle.

De plus, la MRC de L’Islet tient à réaffirmer son soutien et sa disponibilité pour tous les entrepreneurs du territoire. Comme à l’habitude, les entrepreneurs restent au cœur des préoccupations de la MRC et celle-ci rappelle que son équipe s’assurera de les accompagner rapidement afin de répondre à leurs besoins.