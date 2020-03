L’organisation intermunicipale de la sécurité civile mobilisée face au Coronavirus

L’organisation intermunicipale de la sécurité civile, incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime – d’Ixworth et la Ville de La Pocatière, tient à informer sa population qu’elle suit de près l’évolution de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID-19) et qu’elle se conformera aux directives et aux recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

L’organisation dispose d’ailleurs d’un plan particulier d’intervention en cas de pandémie et a déjà mis en place des mesures afin de protéger sa population et son personnel et poursuivra en ce sens dans les prochains jours en concordance avec les recommandations de l’INSPQ. Il va sans dire que ses actions auront des impacts sur nos services à la population.

L’organisation intermunicipale de la sécurité civile évalue actuellement l’ensemble de son offre de services dans le but d’établir la nécessité d’interrompre certains services ou de procéder à l’annulation d’événements, à cet effet, les casernes de La Pocatière et de Saint-Roch-des-Aulnaies sont fermées au grand public afin d’assurer la continuité des services essentiels.

À l’heure actuelle, nous vous recommandons de limiter votre participation aux activités non nécessaires regroupant plusieurs personnes à l’intérieur d’un bâtiment.

Par ailleurs, nous encourageons la population à limiter ses déplacements dans les édifices municipaux et à utiliser en priorité les plateformes numériques des villes partenaires pour toutes interactions avec nos services.

Vous obtiendrez d’autres informations par les sites Web et les pages Facebook des différentes municipalités dans les prochains jours, et les villes mettront à jour régulièrement toute information relative à cette situation.

Nous vous encourageons également à prendre les mesures nécessaires d’hygiène pour limiter la propagation du virus. Afin de vous informer sur les symptômes du Coronavirus, les mesures préventives à mettre en place et diverses informations, nous vous invitons à consulter le site Web suivant: www.quebec.ca/coronavirus.