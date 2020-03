Madame Judith fait bouger les familles

Judith Goulet, son garçon et sa belle-fille durant un des entraînements offerts. Photo : Courtoisie.

Une enseignante de première année de l’école primaire Hudon-Ferland de Saint-Alexandre a trouvé une façon de faire bouger ses élèves, leurs parents et d’autres familles durant la période d’isolement.

Judith Goulet, ou Mme Judith comme ses élèves l’appellent, offrait déjà des cours de mises en forme à des femmes adultes trois fois par semaine. Lorsque la session a pris fin abruptement, elle s’est demandé comment bien terminer la session d’hiver.

Comme plusieurs de ses élèves se retrouvaient à la maison avec leurs enfants, elle a décidé d’offrir deux séances de sport pour les familles sur la plate-forme Zoom, les lundis et mercredis à 9 h 30.

Lundi, environ 200 jeunes et leurs parents ont participé à l’activité composée de mouvements aérobiques, d’entraînement par intervalles et de mobilité animale, pendant 30 minutes, le tout sur une musique entraînante.

« Je m’amuse à préparer le cours la veille. Le fait que je rejoins autant de monde me surprend, mais je suis contente de voir cette portée-là et j’espère que ça va continuer encore longtemps », a dit Mme Judith.

Pour les intéressés, il suffit d’aller sur la page Facebook Judith Fit et rejoindre le groupe privé créé pour l’occasion. Elle donne le cours accompagné de son garçon de cinq ans et de sa belle-fille de 19 ans, qui propose la version plus légère des exercices.

Elle prévoit d’ailleurs offrir ce printemps des séances virtuelles d’exercices pour la mise en forme cardiomusculaire.