Photo : Archives Le Placoteux.

Le 28 février, les policiers Eric Labrie et Martin Gagnon sont intervenus lors d’une situation humaine dramatique. Leur professionnalisme, leur maîtrise de la situation, et leur empathie ont permis de sauver une personne.

Les policiers ont à faire face à des situations très stressantes et je veux le souligner. Nous avons besoin d’eux et je crois qu’il est important de reconnaître leur sens du devoir. Merci à vous MM. Labrie et Gagnon.

Anne-Marie Lorent, Mont-Carmel