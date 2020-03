Message de la direction du Placoteux en lien avec la situation du COVID-19

La direction du Placoteux souhaite informer ses lecteurs et clients que la production du journal hebdomadaire se poursuit normalement.

Nous sommes d’avis que l’information régionale et rigoureuse est plus que nécessaire dans le contexte actuel. Nos employés sont affairés à la préparation des journaux et à la mise à jour du site web principalement via télétravail, en réponse aux mesures recommandées par les gouvernements canadiens et québécois.

Si vous souhaitez entrer en contact avec notre équipe de journalistes, contactez-les via courriel au journaliste@leplacoteux.com ou par message privé sur Facebook.

Pour une annonce publicitaire, composez le 418-492-2706 poste 101 ou administration@leplacoteux.com, plutôt que de vous présenter à nos bureaux.

Pour toutes informations concernant la direction, entrer en contact par courriel à direction@leplacoteux.com.

Nous vous invitions par ailleurs à aimer la page Facebook « Le Placoteux » pour en savoir plus sur l’évolution de la situation.

Louis Turbide, directeur.