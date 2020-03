Mesures chez Promutuel Assurance du Lac au Fleuve

Photo : Facebook Promutuel.

Fidèle à ses valeurs mutualistes de coopération et de solidarité, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve met tout en œuvre pour être partie prenante du grand mouvement collectif visant à limiter la propagation de la COVID-19. Elle annonce ainsi la mise en place de mesures nécessaires à cet égard, tout en ayant comme priorité de continuer à servir ses membres-assurés le plus efficacement possible.

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve est consciente que certains de ses membres-assurés pourraient avoir des préoccupations financières. C’est pourquoi elle désire faire preuve de souplesse dans les circonstances et les accompagner dans cette période. Elle pourra ainsi alléger ses politiques de perception des primes pour ceux qui seraient aux prises avec des difficultés de paiement. Les membres-assurés qui font face à une situation particulière sont donc invités à communiquer avec la Mutuelle. À l’écoute, ses équipes analyseront chaque demande au cas par cas.

Comme bon nombre d’entreprises au Québec, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve maximise les possibilités de télétravail au sein de son entreprise pour limiter au maximum la propagation du virus dans ses environnements de travail et garder ses employés et leur famille en santé. Dans le même ordre d’idées, elle a également décidé de restreindre l’accès à ses bureaux uniquement à ses employés. Pour obtenir le même bon service à la clientèle, la Mutuelle demande à ses membres-assurés de communiquer avec elle par téléphone ou courriel.

Selon l’évolution de la situation, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve pourrait devoir ajuster temporairement ses heures d’ouverture. Les membres-assurés qui doivent faire une réclamation alors que les bureaux sont fermés pourront évidemment appeler la ligne Urgence sinistre au 1 888 590-2433. Toutes les informations à ce sujet seront disponibles sur la page Internet de la Mutuelle.

« À nos membres-assurés, nous voulons dire ceci : continuer à bien vous servir est notre priorité. Malgré tous les efforts déployés et la volonté de nos équipes, il pourrait y avoir certains délais dans notre offre de service au cours des prochaines semaines. Soyez assurés que nous mettons tout en place afin de répondre le plus efficacement possible à vos besoins. Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à bien prendre soin de vous et de vos proches. On sera là pour vous aider à traverser cette période », a déclaré le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.