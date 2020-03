Motoneiges : droit de passage en péril

L’inconscience de quelques motoneigistes fait craindre aux responsables de clubs de motoneige la perte d’un droit de passage sur la route 289 à Saint-Alexandre près de la bretelle de l’autoroute 20.

Les gens du club de motoneige Les explorateurs du Mont-Bleu ont tout fait : sensibilisation, poteaux, clôtures, affiches de 2 par 3 pieds, rien n’y fait. Des motoneigistes insouciants ne respectent pas la signalisation lorsqu’arrive le temps d’utiliser la route 289 à Saint-Alexandre. Ceux-ci passent sur le terre-plein et ainsi sur la bretelle au nord du viaduc de l’autoroute 20. Si la situation perdure, on craint que le ministère des Transports remette en question le droit de passage.

« On a commencé à avoir cette problématique à la fin de la saison passée et on croyait avoir tout fait pour que ça n’arrive pas cette saison, mais on dirait que si un seul motoneigiste passe, les autres suivent », déplorent Alain Darisse, directeur des sentiers du club et Simon Lavoie, vice-président.