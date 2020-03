Opération Enfant Soleil remet 51 550 $ pour les enfants de Chaudière-Appalaches

Anick Dumontet et Maxime Landry, porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, entourés de Lexie Gendron et Charles Veilleux, Enfant Soleil de la Chaudière-Appalaches ainsi que des récipiendaires d’un octroi remis lors de la conférence de presse ayant eu lieu à Lévis. Photo : Courtoisie.

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, Anick Dumontet et Maxime Landry, porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, ont remis 48 970 $ au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Plusieurs octrois ont été versés, soit 22 390 $ à l’Hôtel-Dieu de Lévis, 20 000 $ à l’Hôpital de Montmagny, 4 230 $ au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme et 2 350 $ au Centre de réadaptation en déficience physique. Un montant de 2 580 $ provenant du Fonds Josée Lavigueur a également été remis à l’organisme Société Grand Village.

L’Enfant Soleil de Chaudière-Appalaches est Lexie Gendron, 5 ans. Elle est atteinte d’amyotrophie spinale de type 2, une maladie dégénérative qui s’attaque aux cellules nerveuses. Sans les neurones moteurs, le cerveau n’est pas en mesure de transmettre de signaux aux muscles, et ces derniers s’atrophient. Au fil du temps, la démarche de Lexie s’est dégradée. Douleur, tremblements, faiblesses font partie de son quotidien. Heureusement, un traitement réussit depuis peu à atténuer ses symptômes et améliore beaucoup sa mobilité. Toutefois, trois fois par année, Lexie doit subir des ponctions lombaires douloureuses pour que le médicament lui soit injecté. Courageuse, la fillette reste calme et affronte chaque traitement avec force. Lumineuse et rayonnante, Lexie inspire tous les gens qui la côtoient.