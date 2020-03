Place au théâtre avec Hurlevents et Naïfs

Hurlevents. Photo : Courtoisie.

Les amateurs de théâtre seront servis avec non pas un, mais deux rendez-vous d’ici la fin mars.

La pièce de théâtre Hurlevents de Fanny Britt, et mise en scène par Claude Poissant, entreprend une tournée québécoise et Montmagny est la seule ville où l’œuvre sera présentée dans tout l’Est-du-Québec. La pièce se déroule aujourd’hui, au cœur de la ville, 170 ans après la publication du roman d’Emily Brontë et met de l’avant-plan des jeunes, habités par leurs propres ambitions, leurs absolus, leurs passions secrètes et dévorantes. Des jeunes de la génération, indignés et aussi préoccupés par les graves questions d’éthique et de dynamiques de pouvoir dans les relations. Voyez cette nouvelle création de Britt encensée par la critique et librement inspirée de l’œuvre d’Emily Brontë, le dimanche 22 mars 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Aussi, si François Maranda a un talent d’imitateur incroyable et que tous lui reconnaissent, Jean-Marie Corbeil pour sa part, accroche son public depuis toujours avec un humour visuel hallucinant et inégalé. Ensemble, ils ont réussi à créer « Naïfs », un spectacle surprenant alliant sketchs, stand-up, théâtre, chansons, imitations et numéros visuels qui prendra d’assaut le cabaret Cogeco le mercredi 25 mars 20 h dans le cadre des « Soirées Rire en Salle ».

Achetez vos billets au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 418 241-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.