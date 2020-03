Photo : Courtoisie.

Les Jeux des cadets de la grande région de Québec se sont déroulés avec succès les 29 février et 1er mars derniers.

Cette activité d’envergure a pris place au Collège des Compagnons à Québec et a réuni 28 corps de cadets de la grande région de Québec. Plus de 650 cadets étaient présents avec un seul but : s’amuser.

Mentionnons la médaille de bronze dans la catégorie Cadets en herbe pour Unités conjointes 260 JE Bernier et 761 Région du Kamouraska.