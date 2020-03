Reports des baptêmes, funérailles et mariages

Photo : Archives Le Placoteux.

À la suite des dernières directives émises par le gouvernement du Québec à l’effet d’ordonner la fermeture de tous les lieux de rassemblement, l’Exécutif de l’Assemblée des évêques du Québec tenait une conférence téléphonique, le dimanche 15 mars en après-midi. Peu après, le secrétaire général de l’Assemblée des évêques, Mgr Pierre Murray émettait le communiqué suivant :

« Compte tenu de l’importance du danger, de l’urgence de la situation et de la solidarité nécessaire en pareil cas, l’Exécutif de l’Assemblée des évêques du Québec encourage dès à présent l’annulation de toutes les célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises du Québec. Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui avaient prévu une célébration de baptême, de funérailles ou de mariage pour leur demander de reporter l’événement. »

Les évêques du Québec lancent aussi un appel à tous les prêtres exerçant leur ministère au Québec à demeurer disponibles et à faire preuve d’imagination pastorale pour accueillir leurs paroissiens lorsque ceux-ci communiquent avec eux par téléphone, leur demandent un rendez-vous privé ou une visite à domicile.

« Les prêtres et les responsables de la pastorale sont invités à rester attentifs aux personnes qui sont seules ou malades, et à leur offrir tout le réconfort dont elles ont besoin, y compris la communion à domicile et le sacrement des malades. Ils doivent dans ces rencontres observer les pratiques recommandées par les responsables de la santé publique » rappellent encore les évêques québécois.

Toutefois, là où ce sera possible, il est souhaitable que les églises demeurent ouvertes pour la prière et le recueillement strictement personnels.

Comme ses confrères dans l’épiscopat, Mgr Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière invite aussi les diocésaines et diocésains à se montrer compréhensifs à l’effet que les prêtres plus âgés ne seront pas disponibles pour le service pastoral pendant cette période de confinement.