Résultats de la Course de chiens du Kamouraska

Photo : Courtoisie.

La Course de chiens du Kamouraska avait lieu les 29 février et 1er mars à Rivière-Ouelle. Plus de 70 participants étaient inscrits dans les trois classes : 4 chiens, 6 chiens et illimités.

Dans la catégorie 4 chiens, Valérie Fuchs d’Auclair a terminé première. Notons dans cette catégorie la performance de Nathan Caouette de Saint-Gabriel-Lalemant en 13e place.

Dans la classe 6 chiens, Cathy Rivest de Saint-Paul, a fini en première position. Mireille Pelletier de Saint-Gabriel-Lalemant s’est classée quant à elle au 18e rang.

Dans la catégorie illimitée, Claude Bellerive de Charrette a terminé premier. David Caouette de Saint-Gabriel-Lalemant a obtenu de son côté une 14e place.

Les organisateurs de la Course remercient tous les bénévoles, commanditaires et propriétaires fonciers qui permettent la tenue de cet événement.