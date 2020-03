S3-K9 prend racine dans la région

Photo : Courtoisie.

L’agence de sécurité et maître-chien S3-K9, fondée il y a plus d’un an par Arnaud Wery et Sylvain Arbour, prend racine dans la région avec l’ouverture d’un bureau sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, à même les locaux d’Identité Québec, qui offre des services complémentaires.

S3-K9 est une agence de sécurité qui offre ses services lors d’événements, de garde rapprochée, de détection d’explosifs, armes, munitions et stupéfiants, entre autres. « On peut être appelé à intervenir au sein d’entreprises, lors d’événements ou dans des écoles, par exemple », dit Arnaud Wery.

De quatre chiens de détection d’armes, munitions et explosifs, l’entreprise passera sous peu à 12 chiens, vu la demande résultant du professionnalisme de l’entreprise, reconnu à travers la province et au-delà. S3-K9 agit aussi comme sous-traitant pour d’autres agences de sécurité et Arnaud Wery offre aussi de la formation en partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Fierbourg.

Un des services proposés et qui prend de plus en plus d’ampleur est la recherche de chiens et chats perdus. Les chiens de pistage retrouvent des personnes, des animaux, objets, selon les besoins des clients. S3-K9 invitent d’ailleurs les résidents de la région à faire appel à eux pour ce genre de situations.

« Professionnalisme, rigueur et respect sont nos valeurs. Les chiens sont tous sociables, leur apprentissage se fait par le jeu, aucune agressivité de la part du chien ou du maître n’est tolérée dans nos équipes. Nous travaillons dans le cadre légal, la force n’est employée qu’en dernier recours et selon la loi sur la légitime défense », ajoute M. Wery.

Plus d’informations au s3k9.com.