Sébastien Plante, Dawn Tyler Watson et Billy Tellier

Sébastien Plante. Photo : Courtoisie.

Le blues et l’humour seront au rendez-vous au cours des prochaines semaines. Chanteur et guitariste des Respectables, Sébastien Plante vous convie au Seb’ s Music Shop, un nouveau projet solo blues rock en formule « one man band ».

Après avoir parcouru bon nombre de festivals de blues, dont le Festival international de Louisiane, le printemps dernier, Sébastien Plante rencontre le public le samedi 14 mars 20 h 30 à la Microbrasserie Côte-du-Sud.

Dotée d’une voix électrisante et d’une présence scénique remarquable, Dawn Tyler Watson charme, envoûte et ne cesse d’accumuler les critiques élogieuses partout où elle se produit sur la planète. La chanteuse viendra mettre le feu aux planches du Cabaret Cogeco avec son brillant mélange de jazz, de soul, de blues et de rock. Ne ratez pas sa prestation remplie de rythme et de puissance vocale qui ne laissera personne indifférent le vendredi 20 mars 20 h.

À la fois mordant et attachant, Billy Tellier saura tourner au ridicule le petit côté sombre de chacun dans un nouveau spectacle servant d’exutoire collectif. L’humoriste y crache mille et une vérités, et sa franchise frappe dans le mille. À voir le samedi 21 mars 20 h à la salle Promutuel Assurance.