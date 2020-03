Simply For Life supporte les employés du Placoteux dans leurs défis santé

Caroline Bernier. Photo : Stéphanie Gendron.

En début d’année 2020, des employés de l’hebdomadaire Le Placoteux ont décidé de relever certains défis en lien avec leur santé : pertes de poids, changements d’habitude de vie, plus de sports, etc. Pour les supporter et les encourager, la direction a décidé de leur offrir des consultations de groupe avec Mme Caroline Bernier de Simply For Life à Rivière-du-Loup et leur propose d’obtenir une journée de congé si leur objectif est atteint.

Les consultations en entreprise, une offre que Simply For Life Rivière-du-Loup souhaite développer, permettent de faire le point sur les habitudes de vie de ceux qui souhaitent opérer un changement ou valider qu’ils soient dans la bonne voie. Mme Bernier, technicienne en diététique, se déplace sur les lieux de travail pour offrir conseils, déboulonner des mythes et goûter de nouveaux produits.

Originaire de L’Islet, Caroline Bernier travaille chez Simply For Life depuis 2007 et est propriétaire de la franchise à Rivière-du-Loup depuis 2010.

En plus de se déplacer en entreprise, la conseillère en alimentation propose également des rencontres personnelles. Ces rencontres ne s’adressent pas qu’aux gens qui souhaitent perdre du poids, mais aussi aux sportifs, aux gens avec des conditions particulières ou quiconque souhaite améliorer sa santé. Des reçus en naturopathie peuvent être remis aux fins d’assurances.

Aussi, avec son marché d’aliments naturels, le service d’éducation alimentaire, les menus personnalisés, Simply For Life sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup est une belle option pour améliorer sa santé et arriver à ses objectifs.

Après une première rencontre le 26 février dernier, Mme Bernier a offert aux employés d’adresser leurs questions ou écrire leurs menus pour qu’elle puisse les encourager dans leurs démarches et modifier certains comportements s’il le faut. Une seconde rencontre est prévue en avril.